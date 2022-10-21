Операции по удалению тромба в головном мозге начали проводить в нижегородской больнице №5. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В городской клинической больнице №5 Нижнего Новгорода начали проводить эндоваскулярную тромбоэкстракцию - операцию по механическому удалению тромба. Такой вид экстренной помощи показан людям с ишемическим инсультом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Методика эндоваскулярной тромбоэкстракции входит в число ведущих мировых практик в борьбе с ишемическими инсультами. Она расширяет границы «терапевтического окна» с 4,5 до 6 часов и может быть использована в случаях, когда обычный тромболизис неэффективен или противопоказан. Специалисты нашей больницы прошли обучение в ведущих клиниках страны и готовы проводить данные манипуляции при наличии показаний, – рассказал главный врач ГКБ №5 Николай Родин.

Первым пациентом, которому хирурги пятой больницы удалили мозговой тромб, стал 44-летний мужчина. Операция прошла успешно, пациент уже выписан домой.

Операции по удалению тромба проводятся по квотам в рамках ОМС. Эндоваскулярную тромбоэкстракцию в Нижнем Новгороде также делают в больнице №13 – там ее впервые провели в 2011 году. Подобные манипуляции делают самые опытные хирурги, которые досконально знают анатомию сосудов мозга. Тромбоэкстракция предполагает удаление тромба из артерии, тем самым кровоток в головном мозге быстро восстанавливается с наименьшим количеством осложнений.

К слову, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями входит в число важнейших инициатив национального проекта «Здравоохранение», реализуемого в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».