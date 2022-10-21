Полицейский в Выксе избил задержанного и применил электрошокер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области полицейский избил задержанного 41-летнего жителя Выксы, а затем применил к нему электрошокер. Сейчас по данному факту проводится внутренняя проверка.

- 41-летнего жителя Выксы задержали на прошлой неделе — мужчина выпил лишнего, пошел гулять и наткнулся на патруль полиции. Силовики обвинили его в хулиганстве и доставили в отдел, - сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». - Ночью пока он ждал суда, его избивал сотрудник дежурной части. 25-летний лейтенант полиции ударил мужчину кулаком по лицу, а затем использовал электрошокер.

В настоящее время по данному факту уже начата внутренняя проверка, а сам полицейский уволен из органов. В отношении него возбуждено уголовное дело.

- Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Нижегородской области проводится проверка по факту причинения телесных повреждений сотрудником дежурной части задержанному в административном порядке гражданину, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».В связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, мужчина уволен из ОВД и понесёт наказание в соответствии с законодательством.