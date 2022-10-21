Ряд нижегородских предприятий сохранит среднюю зарплату мобилизованным сотрудникам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые нижегородские предприятия сохранят заработную плату своим мобилизованным сотрудникам. Данное решение обсуждалось и было поддержано на заседании Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Так, зарплаты продолжат платить не только промышленные гиганты как ГАЗ, НМЖК, СИБУР-Кстово, заводы «Термаль», «Промис», «Каравай» «Выксунский металлургический», но и сельхозпроизводители.

Также материальную поддержку ряд предприятий оказывает и сотрудницам, чьи мужья были мобилизованы.

–Достоинство бизнеса – в его социальной ответственности. В сложное время важно уметь доказать, что трудовой коллектив – это семья, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, что мобилизованных нижегородцев планируется освободить от транспортного налога за 2021 год

'Комсомолка' также писала о введении новых льгот для мобилизованных в Нижегородской области. Подробнее читайте тут.