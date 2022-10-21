СМИ: Михаил Галактионов покидает пост главного тренера «Пари НН»

Клуб эту информацию пока не подтвердил. Фото: пресс-служба ФК "Пари НН".

Главный тренер ФК «Пари НН» Мизхаил Галактионов возглавит столичный «Локомотив» после 14 тура РПЛ, сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

Таким образом, предстоящая домашняя игра с «Краснодаром» 22 октября должна стать последней для нижегородской команды под руководством Галактионова.

К слову, официальной информации по поводу ухода тренера клуб все еще не опубликовал. О том, кто возглавит тренерский штаб «Пари НН» в случае ухода Галактионова, тоже пока не сообщается.

Новости о том, что Михаил Галактионов рассматривает предложение «Локомотива» появились еще на прошлой неделе, но ни клуб ни сам тренер эту информацию пока никак не комментируют.

К слову, сейчас «Пари Нижний Новгород» находится на 11 строчке турнирной таблицы РПЛ, а «Локомотив» на 14-й. Обязанности главного трернера «железнодорожников» временно исполняет Андрей Федоров.