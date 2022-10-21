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НовостиОбщество21 октября 2022 8:37

Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога

Правда, льгота коснется только одного транспортного средства
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога.

Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мобилизованных нижегородцев планируется освободить от транспортного налога за 2021 год. С соответствующей инициативой выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Таким правом на одно транспортное средство смогут воспользоваться собственники легковой машины с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил или мотоцикла с мотором до 36 лошадиных сил, или моторной лодки с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил, - пояснил глава региона.

По словам губернатора, сейчас этот вопрос вынесен на рассмотрение Законодательного собрания. Как только депутаты рассмотрят это предложение и примут соответствующий закон, мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога.

Напомним, ранее мы писали, на какие льготы могут рассчитывать мобилизованные нижегородцы. Они касаются платы за коммунальные услуги, детский сад и школьное питание.