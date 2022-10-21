Фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали за 2,6 млн рублей в Сосновском районе

На проведение ремонтных работ было выделено 2,6 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта завершили на три недели раньше срока в деревне Малахово Сосновского района. На проведение работ было потрачено 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В медучреждении, которым пользуются 450 жителей из шести населенных пунктов, заменили кровлю, окна и двери, а также отремонтировали канализацию и отопление. Рабочие также обновили входную группу и выполнили внутреннюю отделку помещения.

- Работу фельдшерско-акушерских пунктов на селе сложно переоценить. Стараемся распорядиться выделяемым финансированием таким образом, чтобы улучшить условия оказания медицинской помощи населению с учетом большого радиуса обслуживания участковой или районной больницы, - сказал министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Ремонт проводили в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Напомним, что около 5 миллиардов рублей будет дополнительно направлено на здравоохранение Нижегородской области в этом году.

Также 83 нижегородских медика переехали работать в сельскую местность в 2022 году. Они стали участниками госпрограмм «Земский фельдшер» и «Земский доктор», которые нацелены на поддержку медиков, готовых работать в деревнях, поселках и малых городах.

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