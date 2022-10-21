Автобус наехал на велосипедиста в Нижнем Новгороде 21 октября

Фото: скрин из видео. Источник: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Автобус наехал на велосипедиста около дома №12 на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что водитель транспортного средства ЛиАЗ, перестаиваясь с одной полосы на другую, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении.

- Мужчину-велосипедиста, которому на вид предположительно 20 лет, госпитализировали в городскую больницу №39, - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что маршрутка и две иномарки столкнулись в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утром 20 октября. Авария произошла в утренний час пик на пересечении улиц Мончегорской и Орбели. Среди пострадавших оказались два человека.

Также мы писали, что иномарка слетела с дороги и уехала в реку около посёлка Большое Пикино Борского района. Она была в водном плену до самого позднего вечера, а вытаскивать её собралось много народа.

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