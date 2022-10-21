Бешеную кошку нашли в Воротынском районе

Результаты исследования стали известны 18 октября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бешенство обнаружили у кошки в посёлке Петровский Воротынского района. Сейчас ветеринарная служба проводит мероприятия по купированию очага инфекции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Результаты исследования стали известны 18 октября. В случае покуса или ослюнения больным животным необходимо обращаться за медицинской помощью.

Хозяева собак и кошек, покусавших людей или других животных, в течение 12 часов после нападения должны доставить питомца в ветклинику для осмотра и изолированного содержания. Специалисты будут наблюдать за домашним животным примерно 10 дней. За нарушение данного правила владельцам грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

По всем вопросам профилактики особо опасных заболеваний можно позвонить на «горячую линию» Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по телефону (831) 435-51-59 с 08:00 до 17:00.

Напомним, 3,5 тысячи жителей Нижегородской области получили укусы или повреждения от собак за восемь месяцев 2022 года.

– Ситуация остаётся напряжённой. Ежегодно регистрируются случаи бешенства среди животных. В 2021 году – 54 случая. По текущий период 2022 года – 25 случаев, – рассказали в областном Роспотребнадзоре.

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