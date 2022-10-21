Местный проезд проспекта Гагарина перекрыт в Нижнем Новгороде 21 октября

Ограничения движения. Фото: ЦОДД

Местный проезд перед Дворцом спорта на проспекте Гагарина перекрыт в Нижнем Новгороде 21 октября. Речь идет о территории, расположенной на участке около дома №29. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Проезд запрещён с 07:00 до 23:00. Объезд возможен по прилегающим улицам.

Вероятно, перекрытие дороги связано с проведением в культурно-развлекательном комплексе «Нагорном» мероприятия «Супердискотека 90-х» (16+).

Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать пути объезда и в случае чего следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, движение транспорта на участке улицы Верхне-Печёрской временно запрещено в Нижнем Новгороде. Ограничение будет действовать до 23:59 1 ноября 2022 года.

А с 23 сентября и по 30 ноября движение автомобилей запретят от деревни Кузнечиха к ТИЗ «Покровская» до улицы Грушевая в Нижнем Новгороде.

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