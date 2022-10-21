Семь домов останутся без света в Канавинском районе 21 октября. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Семь домов в Канавинском районе Нижнего Новгорода останутся без электричества 21 октября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГОЧС.

Согласно информации, в пятницу будут обесточены дома в частном секторе в районе парка им. 1 Мая. Отключения коснутся домов № 37,39,40,41,43,45,48 по улице Спортивной. Света по этим адресам не будет с 9.00 до 13.00.

Отключение носит плановый характер и связано с выполнением профилактических работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, 19 октября в Сормовском районе без холодной воды остались 49 домов и школа-интернат.