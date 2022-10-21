Нижегородская область возвращается к режиму управления, как в «ковидные» времена

Глеб Никитин возглавит оперативный штаб. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские власти возвращаются к режиму управления и координации как в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Нижегородской области и ряде других регионов вводится уровень базовой готовности. По словам Никитина, данное изменение никак не повлияет на жизнь обычных граждан.

- Для регионального правительства и других ведомств это означает, что в максимально короткие сроки нужно привести в порядок нормативную базу, которая касается усиления охраны общественного порядка, более жесткого контроля за работой объектов связи и коммуникаций. В регионе давно действует уровень повышенной готовности и в связи с ковидом, и в связи с приемом беженцев, - отметил губернатор.

Действия органов власти и силовых структур будет координировать региональный штаб под председательством Глеба Никитина.