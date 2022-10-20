Хоккеисты «Торпедо» со счетом 4:1 обыграли «Сочи» в КХЛ 20 октября

Первую шайбу в этом матче забросил Максим Федотов. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 4:1 обыграла «Сочи» в домашнем матче КХЛ 20 октября.

Первую шайбу в этой игре забросили «бело-синие» - на восьмой минуте отличился Максим Федотов. В продолжение игрового отрезка соперники провели множество атак, но играли чисто, без удалений.

Следующая шайба в ворота гостей прилетела уже во второй двадцатиминутке. Многократные попытки торпедовцев увеличить отрыв привели к тому, что Кирилл Воронин успешно завершил атаку, начатую Глебом Ивановым и Игорем Ларионовым.

Ответную шайбу гости забросили очень быстро, отличился Артем Николаев. Спустя еще минуту сочинцы остались в меньшинстве. И снова шайба влетает в ворота «Сочи», на этот раз удачно пробил Николай Коваленко. Две минуты играли команды в равных составах, затем «Сочи» заработал очередное удаление. На этот раз удачный момент для броска был у Кенни Агостино, но счет остался неизменным. На последней минуте игрового отрезка Денис Ян получил свои две минуты штрафа за толчок соперника на борт.

В третьем периоде очередной гол в ворота «Сочи» забросил Сергей Гончарук. За три минуцты до окончания игрового времени «Торпедо» осталось в меньшинстве — удаление за задержку соперника клюшкой получил Максим Федотов. У гостей появилась возможность реализовать большинство, но они ей не воспользовались.