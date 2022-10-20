ХК «Торпедо» открывает домашнюю серию матчем с «Сочи» 20 октября. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» откроет домашнюю серию матчем с ХК «Сочи». Игра состоится 20 октября.

- Первый соперник по новому домашнему отрезку — хоккейный клуб «Сочи». Команда, от которой всегда можно ждать сюрпризов, учитывая большое количество хоккеистов, которым есть, что доказывать, - уверены в клубе. – Впечатляет и личность главного тренера: вряд ли у Андрея Назарова кто-то позволит себе играть «спустя рукава».

Также вселяет надежду в нижегородских болельщиков и возвращение на домашний лед. После долгого выездного сезона, включающего в себя четыре матча, ХК «Торпедо» вернулся в Нижний Новгород.

- Продемонстрировав достойную игру со столь грозными оппонентами, торпедовцы сохранили выгодные позиции для штурма высоких позиций в Западной конференции, - заявляют в клубе.