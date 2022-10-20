28 перекрестков в Нижнем Новгороде дооснастят интеллектуальным оборудованием. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28 перекрестков в центре Нижнего Новгорода дооснастят современным интеллектуальным оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Проект реализует группа компаний «Урбантех», - рассказали в городской администрации. – Это будет сделано в рамках развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Нижегородской городской агломерации.

Известно, что данная компания занимается проектированием интеллектуальной транспортной системы второго уровня цифровой зрелости и внедрением единой платформы управления транспортной системой.

- К концу года данная компания установит на 28 регулируемых перекрестках 28 управляемых дорожных контроллеров, - говорится в сообщении. – На этих е участках появятся 97 тактических детекторов транспорта и 63 обзорных камеры видеонаблюдения. Проект будет реализован на самых «пробочных» центральных улицах: Белинского, Родионова, Гагарина.