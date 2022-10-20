Катки зальют в двух районах Нижнего Новгорода к Новому году. Фото: Олег Укладов

Катки зальют в двух районах Нижнего Новгорода к Новому году. Еще несколько площадок должен предоставить городской департамент спорта.

- Нижегородский депкульт обеспечит заливку двух катков к новогодним праздникам в Приокском и Ленинском районах, - сообщает NewsRoom24 со ссылкой на администрацию Нижнего Новгорода. – В частности в Нижнем Новгороде появятся площадки для катания на коньках у кинотеатра «Россия» и в парке «Швейцария».

Кроме того, еще несколько катков предоставит департамент спорта. Однако пока их точное количество и место расположения неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что новогодние праздничные мероприятия и салюты не планируется проводить в Нижнем Новгороде в этом году.

- В соцсетях от местных жителей поступает много вопросов по поводу того, планируются ли какие-то большие массовые гуляния концерты салюты на новогодние праздники, - напомнил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Отвечаю — нет, не планируются! Изначально такие планы были, сейчас такого в планах нет. Это не отменяет того, что будут проводиться елки для детей, праздничные мероприятия в школах и детсадах.