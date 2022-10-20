Выработка на нижегородском заводе спецтехники увеличится на 60% из-за бережливых технологий

В ООО «Смартэко-НН» состоялось промежуточное подведение итогов внедрения инструментов нацпроекта «Производительность труда». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На нижегородском заводе спецтехники ООО «Смартэко-НН» подвели промежуточные итоги внедрения бережливых технологий по национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предприятие производит автомобильные краны без использования импортных компонентов.

- По расчетам экспертов регионального центра компетенций (РЦК), благодаря инструментам нацпроекта «Производительность труда» на предприятии увеличится выработка на 60 процентов, а объем брака снизится на 50 процентов, - рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Известно, что специалисты РЦК работали на нижегородском заводе спецтехники три месяца и за это время провели независимую проверку производственных площадок. Эксперты также детально разобрали особенности производственного процесса и предложили варианты сокращения потерь.

- В качестве пилотного потока был выбран процесс производства краноманипуляторной установки. Также на наши специалисты уже обучили технологиям бережливого производства 24 сотрудника предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут сами обучать персонал и внедрять бережливые технологии на других участках, - рассказал руководитель регионального центра компетенций Роман Рензин.

В целом, сейчас спрос на спецтехнику повышается, поэтому и заказов на предприятии становится больше, а если точнее, то в три раза. Для того чтобы охватить такой большой объем, на заводе потребовалось скорректировать работу: найти проблемы и решить их. Этим и занимались сотрудники РЦК.

По словам генерального директора компании «Смартэко-НН» Артема Ганина, что их предприятие планируется расширяться. Если компании одобрят льготный заем в Фонде развития промышленности, то будет построено новое здание для производства.

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