Накануне праздника "Любэ" дадут еще один концерт в нашем городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыкальная группа «Любэ» выступит в Нижнем Новгороде в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщает АиФ-НН со ссылкой на сайт госзакупок.

По имеющейся информации, этот концерт обойдется в 6 миллионов рублей. Средства на проведение концерта будут получены из внебюджетных источников.

Отметим, группа «Любэ» также указана а афише концертного зала «Юпитер». 3 ноября, накануне праздника, музыканты планируют выступить для нижегородцев с программой «Песни о людях».

К слову, в 2010 году группа «Любэ» выступала на Дне города в Нижнем Новгороде. Как отметил корреспондент «Комсомолки», «любэшники» в то время появлялись в нашем городе относительно часто.

- Нижний Новгород – замечательный, лучший город на земле. Таких городов мало, по пальцам пересчитать, - прокомментировал лидер музыкального коллектива Николай Расторгуев.

По наблюдениям коллег, в тот вечер музыканты исполняли исключительно новые песни. О том, какой будет программа «Любэ» на День народного единства, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде не будет салютов и специальной концертной программы на новогодние праздники.