167 муниципальных спортивных площадок работает в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

167 муниципальных спортивных площадок работает на территории Нижнего Новгорода в настоящее время. В 2022 году в городе были установлены 23 новые спортивные площадки, в том числе 16 воркаутов. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков, новые спортивные площадки и тренажеры были установлены в основном на территориях общеобразовательных учреждений, во дворах и на общественных пространствах.

«Глава города Юрий Шалабаев ставит задачу, чтобы спортивные локации были размещены с учетом пожеланий нижегородцев: где-то есть потребность в волейбольной площадке, а где-то местные жители хотят, чтобы во дворе появилась хоккейная коробка или воркаут. Мы обязательно советуемся с горожанами и спрашиваем их мнение. При этом площадки должны быть современными и безопасными, чтобы можно было на них проводить тренировки, соревнования и занятия в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Кроме того, именно на таких занятиях профессиональные тренеры могут проводить отбор перспективных молодых спортсменов», - пояснил он.

По словам Антона Ермакова, также в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» было отремонтировано 12 спортивных локаций, а по региональному проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» - 8.

Ранее глава города Юрий Шалабаев на встрече с нижегородскими спортсменами – победителями соревнований разного уровня заявил, что нижегородцы в 2021 году более чем вдвое улучшили свои результаты – завоевали 486 медалей, тогда как в 2020 - только 225. Уже в этом году 12 спортсменов достойно выступили на Олимпиаде в Пекине, а Сергей Трофимов в составе сборной по конькобежному спорту завоевал серебряную медаль.

«Я вижу, как вдохновляют детей соревнования, в которых участвуют наши земляки. Спрос на спортивную инфраструктуру в городе вырос многократно. У нас большие планы на этот год, и, несмотря на понятные экономические трудности, мы от них не отказываемся. Это строительство воркаут-площадок и ФОКОТа, ремонт в наших муниципальных учреждениях спорта и оснащение их самым современным оборудованием», – заявил Юрий Шалабаев.