Завершен снос расселенного дома № 36 по улице Грибоедова в Дзержинске. Фото: Администрация Дзержинска

Снос расселенного четырехэтажного 63-квартирного дома № 36 по улице Грибоедова общей площадью более 2,6 тысяч квадратных метров завершен в предусмотренные контрактом сроки. Подрядчик готовит площадку к приемке работ. Всего за время сноса, стартовавшего в конце августа текущего года, на полигон компании «Маг Груп» было вывезено порядка 3 тыс. кубометров строительных отходов.

«В ближайшее время приступим к приемке работ. В случае замечаний, у подрядчика будет 10 дней на их устранение. На момент приемки вместо развалин на этом месте мы должны увидеть ровную площадку, засеянную газонной травой. В настоящее время рассматриваются варианты использования освободившегося участка площадью более 4 тысяч квадратных метров. В будущем здесь может быть размещен либо жилой дом, либо социальный объект. Сейчас можно точно сказать одно: под торговые площади это место не предназначено», – сказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Дзержинска Максим Рабин.

Кроме того, демонтировано разрушенное придорожное кафе в поселке Гнилицкие дворики. До конца октября будет также демонтирован старый фундамент торгового павильона на проспекте Циолковского, а до конца текущего года будут снесены оставшиеся 15 некапитальных объектов (так называемых самостроев) из 42 запланированных. В 2023 году в планах администрации города Дзержинска ликвидировать еще порядка 100 деревянных и кирпичных сараев, построенных без необходимого оформления.

Напомним, дом № 36 по улице Грибоедова 1961 года постройки был признан аварийным в 2014 году, процедура расселения его жителей завершилась в 2022 году.