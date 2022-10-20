Спортивная игровая зона появилась в детской больнице №1 Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Спортивная игровая зона появилась в детской городской больнице №1 Нижнего Новгорода. Теперь маленькие пациенты смогут играть в футбол, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Игровая комната площадью 50 квадратных метров оборудована в терапевтическом отделении третьего корпуса. Здесь есть небольшое футбольное поле с воротами, мячи и сухой бассейн. Также здесь можно поиграть в настольный футбол и другие настольные игры.

«Футбольный уголок» появился в первой городской больнице благодаря проекту «Футбол - детям», который реализует нижегородский клуб «Пари НН». В будущем планируется создать подобные зоны в других медучреждениях Нижнего Новгорода и Дзержинска.

- Мы надеемся, что умеренная физическая активность поможет маленьким пациентам пойти на поправку, а в дальнейшем приобщить их к спорту и здоровому образу жизни, – отметил генеральный директор ФК «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов.