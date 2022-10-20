Сезонная ярмарка «Осенний дар» стартует в Нижнем Новгороде 22 октября

Ярмарка-фестиваль «Осенний дар» будет проходить в Нижнем Новгороде с 22 по 30 октября. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале. По его словам, на ярмарке будут представлены сезонные овощи, мясная и молочная продукция от нижегородских производителей, хлеб и кондитерские изделия, а также сувениры от местных мастеров, и все это по доступным ценам.

- Мы стараемся оказывать необходимую помощь нижегородским производителям, чтобы об их товарах узнали, как можно больше людей, - заметил глава города.

В ближайшие выходные, 22 и 23 октября фестиваль будет проходить на площади Советской, а также на пересечении бульвара Юбилейного и площади Буревестника в Сормове. 29 и 30 октября товарами от местных производителей можно будет закупиться на площади у дома 18а по проспекту Бусыгина в Автозаводском районе и на парковке перед кинотеатром «Россия» в Ленинском районе. Все перечисленные площадки будут работать с 9:00 до 18:00.