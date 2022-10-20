Нижегородец создал петицию о переносе станции метро «Сормовская» на улицу Коминтерна. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Житель Нижнего Новгорода Иван Г. создал петицию о переносе будущей станции метро «Сормовская» на улицу Коминтерна. Петиция опубликована на сайте change.org.

- Правительство утвердило размещение станции метро Сормовская под улицей Станционная. Данное расположение станции не является оптимальным с точки зрения логистики, охвата территории (пассажиропотока), удобства пассажиров. Предлагается призвать власти пересмотреть данное решение в пользу улицы Коминтерна, - написал автор в сопроводительном тексте. К слову, на момент публикации петицию подписали всего 25 человек.

Напомним, на днях стало известно, что из трех рассматриваемых вариантов о размещении станции метро в центре Сормова было принято решение разместить ее на улице Станционной, в районе железнодорожной станции. В числе преимуществ этого места расположения власти назвали отсутствие неудобств и заторов из-за строительства, а также возможность сделать в дальнейшем здесь транспортно-пересадочный узел и развивать территорию.

Многие жители Сормовского района раскритиковали это решение, но справедливости ради стоит отметить, что улица Станционная находится от Коминтерна всего в 300 метрах, преодоление которых займет около 5 минут.