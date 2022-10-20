Телефонные мошенники развели 34-летнюю жительницу Нижнего Новгорода на 930 тысяч рублей

Телефонные мошенники развели 34-летнюю жительницу Советского района Нижнего Новгорода на 930 тысяч рублей. Злоумышленники использовали распространенную схему обмана: женщине якобы позвонили из службы безопасности банка и сообщили, что от её имени поступила заявка на крупный кредит, и чтобы её аннулировать, нужно оформить реальный кредит и перевести деньги на счет.

- После совершения указанных операций лжесотрудник банка перестал выходить на связь, а женщина, осознав, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицией было возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Наказание за это преступление предполагает тюремный срок до пяти лет. Сейчас злоумышленников ищут.

Если вам звонит незнакомый человек и представляется сотрудником банка, в котором вы оформили пластиковую карту, и говорит, что с вашей картой что-то случилось, не продолжайте с ним разговор. Положите трубку и сами перезвоните в колл-центр банка, чтобы уточните все детали.

Стоит также помнить, что менеджеры банка и сотрудники правоохранительных структур никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию у владельцев банковских карт.

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