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НовостиПроисшествия20 октября 2022 13:10

Глава отдела «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» получил 9,5 лет тюрьмы за взятки

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Глава отдела «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» получил 9,5 лет тюрьмы за взятки.

Глава отдела «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» получил 9,5 лет тюрьмы за взятки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместителю начальника отдела контроля исполнения договоров АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» вынесли приговор. Судом он признан виновным в двух эпизодах получения взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- Следствием и судом установлено, что в 2020 году подсудимый за заключение с ресурсоснабжающей Нижегородской области организацией договора о поставке газа в льготном порядке незаконно получил от представителя этой организации взятку в сумме 50 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. – Спустя год, в августе 2021 года подсудимый был задержан при получении взятки в размере 150 тысяч рублей. Он вымогал ее у представителя другой ресурсоснабжающей организации региона в обмен на урегулирование задолженности и не включение организации в реестр должников.

Решением суда мужчина при говорен к 9,5 годам в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 5,5 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.