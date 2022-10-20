Глава отдела «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» получил 9,5 лет тюрьмы за взятки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместителю начальника отдела контроля исполнения договоров АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» вынесли приговор. Судом он признан виновным в двух эпизодах получения взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- Следствием и судом установлено, что в 2020 году подсудимый за заключение с ресурсоснабжающей Нижегородской области организацией договора о поставке газа в льготном порядке незаконно получил от представителя этой организации взятку в сумме 50 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. – Спустя год, в августе 2021 года подсудимый был задержан при получении взятки в размере 150 тысяч рублей. Он вымогал ее у представителя другой ресурсоснабжающей организации региона в обмен на урегулирование задолженности и не включение организации в реестр должников.

Решением суда мужчина при говорен к 9,5 годам в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 5,5 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.