Глеб Андреев: «Благодарю всех, кто принимает участие в нашем общем и таком важном на сегодняшний день деле!»

В Дзержинске продолжается добровольный сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей, в которых введено военное положение. К нему присоединяются не только отдельные дзержинцы, но также трудовые и учебные коллективы учреждений города.

Так, 19 октября в пункт, расположенный на территории администрации города Дзержинска, собранные вещи привезли коллективы детского сада № 37, Центра патриотического воспитания «Отечество», охранной организации «Кольчуга» и социально-благотворительного проекта «Миссис Россия – Дзержинск». В коробках, прежде всего, продукты, сладости, теплая одежда, медикаменты, рисунки и письма для солдат от детей.

«Это будет далеко не первая партия посылок нашим бойцам: машины с вещами и подарками из Дзержинска регулярно уходят ребятам из различных подразделений, в том числе и тем, кто с самого первого дня участвует в СВО. Отправляем как то, что им нужно для повседневной жизни – предметы гигиены, бытовые вещи, так и «вкусности», которые просто могут скрасить их нелегкие будни вдали от дома, – сказал первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев. – Для того чтобы идти вперед, им нужно постоянно чувствовать нашу поддержку, надежный тыл. Важно, что в сборе гумпомощи участвуют жители Дзержинска, общественные организации и целые трудовые коллективы наших предприятий. Дети же своими теплыми рисунками и душевными письмами для бойцов вносят особый вклад в поддержку военных – зачастую это гораздо важнее чего-то материального. Благодарю всех, кто принимает участие в нашем общем и таком важном на сегодняшний день деле!»

По словам заведующей детским садом № 37 Оксаны Королевой, в сборе гуманитарной помощи приняли участие все – и сотрудники, и родители, и дети. «У некоторых наших воспитанников папы сейчас находятся в зоне спецоперации, и мы просто не могли остаться в стороне от этих значимых исторических событий. Решили всем детским садом внести свою лепту в дело приближения победы, силами сотрудников и наших родителей собрали продукты, медикаменты, предметы личной гигиены, носки и перчатки. А наши воспитанники нарисовали рисунки с пожеланиями, чтобы бойцы поскорее вернулись домой живыми и здоровыми. Верим, что их теплые слова укрепят боевой дух наших мужчин и помогут им в трудную минуту!» – сказала она.

По информации Ресурсного центра развития добровольчества, на сегодняшний день в списке актуальных потребностей по-прежнему продукты длительного хранения (консервы, крупы, сгущенка, чай, кофе, сладости, соль, сахар, растительное масло), предметы первой необходимости (влажные салфетки, мыло, зубная паста и щетки, шампунь, бритвенные станки), нательное белье, новые носки, футболки, майки, а также медикаменты (перевязочный материал, противопростудные средства, жгуты), батарейки, налобные фонари и газовые баллоны.

«Всем знакомо выражение «с миру по нитке», и сейчас оно как никогда актуально. Только общими силами мы сможем помочь нашим ребятам справиться со всеми задачами, которые перед ними ставит государство, и поддержать их морально. От участниц проекта «Миссис Россия – Дзержинск» мы привезли кофе, чай, тушёнку, теплые носки, перчатки – в общем, все, что может понадобиться на передовой. Привозим гуманитарную помощь в пункт регулярно, где-то раз в неделю, и хочется, чтобы к сбору подключились как можно больше жителей», – поделилась руководитель социально-благотворительного проекта «Миссис Россия – Дзержинск», член Общественной палаты города Дзержинска Татьяна Веселова.

Напомним, с прошлой недели к сбору гуманитарной помощи подключился благотворительный фонд «Дзержинск и мы», также готовность принять участие в общем деле выразили руководители крупных промышленных предприятий.

Пункты сбора гуманитарной помощи в Дзержинске:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 136-53-60).