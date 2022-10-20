Маршрут автобуса А-5 могут сократить до ТЦ «Лента». Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Маршрут социального автобуса А-5 могут сократить до торгового центра «Лента» на улице Родионова. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

По словам специалиста, такое решение может быть принято из-за пробок.

- Постоянные заторы на улице Родионова около поворота на улицу Деловая значительно ухудшают работу маршрута. Исключение данного участка позволит уменьшить интервалы движения на маршруте и сократить время ожидания автобуса пассажирами, - пояснила Алена Чернышова.

Кроме того, остановочные пункты автобусного маршрута А-5 по улице Лысогорской, отображаемые рядом информационных сервисов, не предусмотрены.

- В сервисы направлена информация о корректировке недостоверных данных, - подчеркнула специалист.

Свои замечания и предложения по работе маршрута нижегородцы могут сообщить по телефону колл-центра 422-28-25.