Нижегородская область будет развивать сотрудничество с Сирией. Фото: Александр КОЦ

Представители Нижегородской области побывали с визитом в Сирийской Арабской Республике. В ходе своей поездки они обсудили перспективы сотрудничества в научно-образовательной и социально-культурной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Мы ответственно подошли к этому визиту, так как он может послужить опорой для укрепления прочных и стратегических отношений, которые объединяют наши дружественные страны, - отметил губернатор сирийской провинции Латакия Амер Хилал. - Сирия высоко ценит роль Российской Федерации в общей борьбе с международным терроризмом. У Нижегородской области и Латакии большие планы на будущее, в том числе в сфере увеличения взаимной торговли.

Участниками делегации стали чиновники, представители деловых кругов, образовательных и медицинских организаций Нижегородской области. Во время визита в Сирии открылся Нижегородский центр непрерывного медицинского образования.

- Мы видим огромные перспективы в прикладной области сотрудничества. Появление центра непрерывного медицинского образования позволит развивать как медицинские компетенции, так и торговые, - отметил заместитель губернатора Петр Банников.

В ходе визита делегация Нижегородской области передала два автомобиля скорой помощи, оборудованные в соответствии с современными стандартами безопасности, для больницы Латакии. Кроме того, стороны подписали ряд межвузовских отношений.