АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило плановые работы на производственных объектах в Центральной России

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в Нижегородской, Московской, Рязанской, Ивановской областях и Республике Марий Эл.

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Воротынец» произведена замена блока фильтров-грязеуловителей (ФГУ). Специалисты установили новые ФГУ увеличенной производительности, оснащенные модернизированными быстродействующими затворами для извлечения и замены фильтрующих элементов. Мелкие проходные ячейки сетки обеспечат высокое качество фильтрации.

После проведения внутритрубной диагностики на подводном переходе магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Новки - Рязань через р. Ока, а также МНПП Рязань - Москва на отводе в аэропорт «Домодедово» были отключены временные узлы пуска и приема средств очистки и диагностики (СОД), предназначенные для периодического запуска в трубопровод и приёма из него внутритрубных очистных, диагностических устройств в потоке перекачиваемых нефтепродуктов.

С целью замены оборудования с вышедшим сроком эксплуатации произведено отключение магистрального насосного агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции «Степаньково». После вывода из эксплуатации МНА будет произведен демонтаж, замена и подключение нового современного электронасосного агрегата отечественного производства. Новый насос обладает повышенным КПД, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Вырезаны 28 секций на участках МНПП Рязань – Тула – Орёл, Рязань – Москва и Новки - Рязань по транспортировке дизельного топлива и автомобильного бензина. Это позволило продлить срок безопасной эксплуатации трубопроводов на 3 года, до следующей плановой диагностики.

На промежуточной перекачивающей станции «Второво», ЛПДС «Староликеево», МН Горький - Новки, Второво - Ярославль выполнен средний ремонт пятнадцати и замена четырёх шиберных задвижек, а также произведена замена одного элемента негерметичной запорной арматуры.

В плановых мероприятиях, которые проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия, были задействованы более 230 человек, использовалось более 90 единиц техники.

На время проведения работ транспорт нефти и нефтепродуктов приостанавливался. В настоящее время транспортировка возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.