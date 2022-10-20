Олег Лавричев и Юрий Балашов провели совместный прием граждан

19 октября 2022 года Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Юрий Балашов провели совместный прием граждан на площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. В мероприятии также принял участие первый заместитель главы Советского района Сергей Костюнин.

В начале приема жителям Нижнего Новгорода, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, обратившимся в приемную партии «Единая Россия», были вручены путевки для прохождения санаторно-курортного лечения от Фонда социального страхования. Путевки в санатории Кубани и Кавказа предоставил исполняющий обязанности управляющего ФСС Сергей Доронин.

В ходе приема Олег Лавричев и Юрий Балашов ответили на вопросы нижегородцев, связанные с проблемами ЖКХ, льготным налогообложением, региональным законодательством.

Так, жительница дома 17 по ул. Рукавишниковых обратилась с вопросом ремонта кровли дома. По ее обращению была проведена работа, ремонт будет проведен в срок до 1 ноября 2022 года.

Жители улицы Гейне обратились с вопросом установки дополнительной контейнерной площадки для ТБО. На улице проживает много пожилых людей, инвалидов, и дополнительная площадка им очень нужна. По словам Сергея Костюнина, были проведены необходимые обследования: возможности для установки площадки на улице не предусмотрено. По итогам обсуждения было принято решение проработать вопрос пакетированного сбора мусора. «Жителям не придется ходить на дальние контейнерные площадки, а самое главное, мусор не будет выбрасываться в близлежащий лесной массив. Накопившийся мусор в зеленой зоне мы включим в перечень несанкционированных свалок и поставим ее в план ликвидации на будущий год», – сказал он.

Жительница дома 4 по ул. Норвежской обратилась с просьбой помочь решить вопрос взаимодействия с ДУКом. Она живет на 9 этаже, и в результате негерметичности кровельного покрытия дома в ее квартире образовалась протечка, была выведена из строя система электропроводки. В ходе приема Олег Лавричев помог организовать выезд представителей ДУКа на место с целью составления акта протечки и описи пострадавшего имущества – весь понесенный жительницей ущерб будет ей компенсирован, ремонт кровли будет произведен в срок до 1 ноября 2022 года.

Жительница СНТ «Заветы Мичурина» обратилась с проблемой налогообложения. Ее муж, инвалид первой группы, является владельцем автомобиля, единственного средства передвижения семьи, превышающего по данным техпаспорта нормативы, подлежащие льготному налогообложению. Юрий Балашов отметил, что, к сожалению, закон не предусматривает налоговые льготы для владельцев автомобилей мощностью свыше 150 лошадиных сил. «Я проработаю данный вопрос в комитете Законодательного Собрания по социальным вопросам, если не удастся найти решение, то, возможно, это станет поводом для внесения новой законодательной инициативы», – подчеркнул он.

Также в ходе приема обсуждался вопрос работы поликлиники №35 Советского района. По словам прикрепленных к поликлинике жителей, строение в котором расположено лечебное учреждение является ветхим и непредусмотренным для медицинской деятельности. «Дом 50-х годов постройки не соответствует современным требованиям оказания медицинской помощи гражданам, – сказал Олег Лавричев, – если здание не приспособлено для этих целей, то необходимо решать вопрос о переносе поликлиники. Будем писать запрос в министерство здравоохранения с целью включения данного вопроса в план федерального финансирования».

По итогам приема граждан Олег Лавричев отметил, что все обращения взяты на контроль. «Какие-то вопросы удается решить сразу, в ходе приема, какие-то требуют дополнительных согласований, направления запросов в уполномоченные ведомства. В любом случае, все держу на контроле», – подчеркнул он.