Каток начали монтировать в нижегородском парке «Швейцария». Фото: группа парка Вконтакте

Монтаж катка начался накануне в нижегородском парке «Швейцария». Об этом сообщает пресс-служба парка.

Каток расположится на поляне рядом с детским центром и станет одним из главных аттракционов новогодних праздников.

- Приносим извинения за возможные неудобства, связанные с установкой конструкции. Надеемся, что праздник ожидания праздника стоит того, чтобы подождать, - обратилась администрация «Швейцарии» к посетителям.

Напомним, прошлой зимой в парке «Швейцария» работало два катка – большой на центральной площадке и малый, для детей. Обе площадки – с искусственным льдом, так что можно не дожидаться сильных морозов, чтобы начать работу.