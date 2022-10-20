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НовостиОбщество20 октября 2022 10:07

Каток начали монтировать в нижегородском парке «Швейцария»

Площадка станет одним из главных аттракционов новогодних праздников
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Каток начали монтировать в нижегородском парке «Швейцария». Фото: группа парка Вконтакте

Каток начали монтировать в нижегородском парке «Швейцария». Фото: группа парка Вконтакте

Монтаж катка начался накануне в нижегородском парке «Швейцария». Об этом сообщает пресс-служба парка.

Каток расположится на поляне рядом с детским центром и станет одним из главных аттракционов новогодних праздников.

- Приносим извинения за возможные неудобства, связанные с установкой конструкции. Надеемся, что праздник ожидания праздника стоит того, чтобы подождать, - обратилась администрация «Швейцарии» к посетителям.

Напомним, прошлой зимой в парке «Швейцария» работало два катка – большой на центральной площадке и малый, для детей. Обе площадки – с искусственным льдом, так что можно не дожидаться сильных морозов, чтобы начать работу.