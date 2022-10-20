Уникальный курс переподготовки учителей физики и астрономии запустили в Мининском университете

В Мининском университете стартовала уникальная программа переподготовки учителей физики и астрономии.

В Мининском университете стартовала уникальная программа переподготовки учителей физики и астрономии. Курс был разработан доцентом кафедры математики и математического образования Мининского университета Николая Лапина в содружестве с профессором кафедры кристаллографии и экспериментальной физики ННГУ им. Н.И. Лобачевского Евгением Чупруновым.

Сейчас свою квалификацию повышают 30 преподавателей, их можно назвать первооткрывателями этой бесплатной программы обучения.

- В дальнейшем мы планируем охватить около 600 педагогов региона и масштабировать проект на федеральном уровне. Цифра амбициозная, но вполне реальная. Система образования не стоит на месте, и учителя, как носители знания, должны повышать свои компетенции, осваивать новые методики преподавания. Тогда наши дети не только полюбят физику, но и будут показывать высокие результаты освоения предмета, - подчеркнул ректор Виктор Сдобняков.

В рамках курса педагоги изучат методику решения физических задач повышенной сложности, будут проводить эксперименты и ознакомятся с современными направлениями физических исследований. Также учителей научат организовать учебно-исследовательскую деятельность школьников.

Данная программа повышения квалификации реализовывается при грантовой поддержке регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

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