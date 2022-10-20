VK-мессенджер запустят для нижегородских учителей с 1 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый VK-мессенджер запустят для нижегородских учителей с 1 января 2023 года. Об этом в своем телеграмм-канале рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

- Мы уже неоднократно разъясняли рекомендации Минпросвещения не использовать в работе иностранные мессенджеры. Тем не менее, граждане продолжают задавать вопросы, - отметила министр. - Российские образовательные организации переходят на Федеральную государственную информационную систему «Моя школа», которая включает все коммуникационные инструменты, в том числе отечественный VK мессенджер для организации чатов. Отказ от иностранных аналогов связан именно с этим.

По словам министра, в Нижегородской области эта система уже протестирована, так как регион является пилотным. Все учителя предварительно прошли подготовку.

- Удобство VK-мессенджера, интегрированного в платформу – это связь и с дневниками, и с материалами уроков, - пояснила министр. - С 1 января 2023 года ФГИС «Моя школа» будет запущена повсеместно по всей стране.