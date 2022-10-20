Нижегородские школьники и студенты смогут посетить бесплатные мастер-классы в Мининском университете

Вуз присоединился к Всероссийскому фестивалю НАУКА 0+.

В Нижнем Новгороде вновь пройдёт Всероссийский фестиваль НАУКА 0+. В период с 24 по 28 октября преподаватели Мининского университета проведут занятия в школах, лицеях и гимназиях. Все желающие также смогут посетить интерактивные онлайн-лекции, которые устроят на базе Технопарка и Кванториума вуза. Ребята получат новую информацию по экологии, биоакустики, левитации, физики, истории и многом другом.

– Мы активно развиваем тенденцию линейного образования. Конечно, знакомство ребенка с наукой нужно начинать как можно раньше. Формирование представления о ее колоссальной роли в современном мире необходимо - только тогда у детей будет просыпаться познавательная активность и интерес к новым открытиям, – рассказал ректор Виктор Сдобняков. – В этом году преподаватели вуза подготовили насыщенную программу и нестандартные форматы, в числе которых научно-популярные дискуссии, панорамные вебинары и интерактивные квесты.

Как уже было сказано, некоторые лекции и занятия будут проходить онлайн и в этом тоже есть свои преимущества. Так, нижегородцы смогут посетить виртуальную экскурсию по зоологическому музею и экспозиционно-выставочному пространству «Музей просвещения» Мининского университета. Ещё ребятам удастся попасть в VR-путешествие по уникальным школам мира.

Школьники и студенты колледжей получат новые знания о виртуальной, дополненной и смешанной реальности, а также ознакомятся с VR-оборудованием. У школьников также будет шанс провести экспресс-лабораторные работы по химии и биологии в прямом эфире.

После прохождения мастер-классов и завершения фестиваля участникам выдадут сертификаты. Ознакомиться с программой мероприятий можно здесь.

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