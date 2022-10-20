Производство металлорежущего инструмента запустят в Нижнем Новгороде в 2024 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НПО «Красный Октябрь» начало строительство нового производства металлорежущего инструмента в Нижнем Новгороде. В данный проект планируется вложить 40 миллионов рублей. Производство будет запущено в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Мы рады видеть на нижегородской земле любого инвестора, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. – Особенно важны проекты, создающие новые возможности для развития всей промышленности. В данной ситуации перед производствами стоят задачи по разработке и выпуску новой продукции, освоению новых технологий и ниш.

Как ожидается, главным направлением работы новой компании станет производство и поставка инструментов на промышленные предприятия России. Речь идет об осевом твердосплавном и керамическом инструменте для труднообрабатываемых материалов, который используется в авиастроении, машиностроении и других значимых отраслях.

- Помимо производственно-складского комплекса планируется создать научно-исследовательскую лабораторию, в которой специалисты компании будут разрабатывать инновационные виды геометрии инструмента, а также стратегии резания для повышения эффективности обработки материалов, - отметил руководитель НПО «Красный Октябрь» Артем Малов.