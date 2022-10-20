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НовостиОбщество20 октября 2022 8:31

Режим базовой готовности никак не отразится на частичной мобилизации в Нижегородской области

Евгений Люлин ответил на самые частозадаваемые вопросы нижегородцев о режиме базовой готовности
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Введённый накануне режим базовой готовности никак не повлияет на проведение частичной мобилизации в Нижегородской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Он ответил на самые частозадаваемые вопросы от нижегородцев в связи с введением указанного режима. Один из них ожидаемо касался мобилизации.

– Введение уровня базовой готовности никак не затрагивает частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия в области продолжаются. Ещё раз напомню, что решение о начале и завершении частичной мобилизации в России принимает исключительно Президент РФ, – сказано в телеграм-канале Евгения Люлина.

Он также добавил, что понимает беспокойства и переживания, которые охватили многих в сложившейся ситуации в силу того, что Интернет "пестрит недостоверной информацией".

Спикер Заксобрания Нижегородской области также подчеркнул, что никаких решений по поводу закрытия границ не предусмотрено, а также не было никаких указаний о блокировке банковских счетов граждан.