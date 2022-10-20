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НовостиНовости компаний20 октября 2022 8:01

«Нижновэнерго» принял участие в Молодежном Дне «Российской энергетической недели - 2022»

Источник:kp.ru

Молодежный день был завершающим в программе Международного энергетического форума. На площадке присутствовали более 1000 участников, среди которых были студенты из российских вузов, молодые специалисты, ректоры и преподаватели вузов, эксперты и руководители отраслевых компаний. Программа Молодежного дня РЭН включала около 40 мероприятий, посвященных популяризации ТЭК и инженерно-технического образования.

«Нижновэнерго» на молодежной площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» представляла учащаяся 10 класса Карманова Елизавета, ставшая победителем Всероссийской олимпиады школьников ГК «Россети».

Елизавета приняла участие в интерактивной сессии, круглом столе «ТЭК для молодежи», а также в панельной дискуссии с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, представителей руководителей ТЭК и ведущих компаний.

«Наш филиал ведет поступательную профориентационную работу, начиная от школьников среднего звена, заканчивая студентами и молодыми специалистами. Приятно видеть, что она приносит свои плоды. Представлять «Нижновэнерго» на площадке такого уровня - это большая честь и заслуга. Поздравляю Елизавету с достигнутыми результатами и желаю не останавливаться на этом!», - сказал заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.