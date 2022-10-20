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НовостиОбщество20 октября 2022 7:21

18 нелегальных гаражей ликвидируют в Московском районе

В течение года на территории района демонтировали свыше 100 таких гаражей
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
18 нелегальных гаражей ликвидируют в Московском районе. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

18 нелегальных гаражей ликвидируют в Московском районе. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Незаконный гаражный массив из 18 строений возле дома № 29 по проспекту Героев начали демонтировать в Московском районе. Об этом сообщили в администрации района.

Нелегальные гаражи скопились за много лет прямо у ограждений детского сада.

– Это самовольные постройки. Они имеют безобразный и заброшенный вид. Такое соседство с детским учреждением недопустимо, поэтому, учитывая обращения родителей дошкольников, было принято решение привести эту территорию в порядок, – подчеркнул глава Московского района Владимир Кропотин.

Также, по его словам, на всех строениях заблаговременно размещались объявления о необходимости вывезти имущество и разобрать нелегальные гаражи. Часть собственников ликвидировали незаконные постройки самостоятельно.

Владимир Кропотин добавил, что площадку, освобождённую от гаражного массива, очистят от оставшегося мусора. А после произведут планировку территории.

В пресс-службе районной администрации отметили, что в течение 2022 года в Московском районе демонтировали свыше сотни незаконных гаражей.