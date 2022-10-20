Схема продления Сормовско-Мещерской линии метро утверждена в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Власти утвердили схему продления Сормовско-Мещерской линии метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГК «Моспроект-3».

- Протяженность нового участка от станции метро «Буревестник» до строящейся станции «Сормовская» составит 2,64 километра, - говорится в сообщении. – Тоннели будут проходить под Сормовским шоссе, а от улицы Коминтерна – вдоль железнодорожных путей. Это позволит снизить негативное воздействие на жилые дома.

Уже известно, что конечная станция метро расположится на улице Станционная рядом с железнодорожной платформой «Сормово» для организации современного транспортно-пересадочного узла.

- Варианты продления Сормовско-Мещерской линии детально прорабатывались экспертами компании с учетом особенностей уже сложившейся и перспективной городской среды, а также градостроительных, инженерных и других ограничений, – пояснили в пресс-службе ГК «Моспроект-3».