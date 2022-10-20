ФК «Пари НН» обыграл «Краснодар» и вышел на первую строчку в Кубке России

Единственный гол забил Шильцов. Фото: пресс-служба ФК "Пари НН".

Футболисты «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0 обыграли «Краснодар» в домашнем матче Кубка России 19 октября. Матч состоялся на стадионе «Нижний Новгород», его посетили более 6 тысяч зрителей.

Первый тайм бвл богат на моменты у ворот обеих команд. Пару раз нижегородцев выручил Артур Нигматуллин, пришлось попотеть и вратарю гостей, но счет не был открыт.

На старте второго тайма нападающего Вячеслава Кротова заменили на Константина Шильцова. 20-летнему полузащитнику потребовалось всего три минуты, чтобы включиться в игру и забить свой первый гол за «Пари НН». Серия коротких передач привела к тому, что Шильцов оказался с мячом в штрафной и пробил в дальний от вратаря угол. Краснодарцы попытались отыграться, но вратарь хозяев отработал безупречно.

Очередная возможность забить у «Пари НН» появилась на 77 минуте, но удар Ильи Берковского прошел рядом со штангой. Итогом этой встречи стала победа нижегородской команды.

По результатом четырех игр «Пари НН» заработал 8 очков и поднялся на 1 строчку группы «А» в Кубке России, оставив позади себя «Локомотив», «Краснодар» и «Химки».