Электричество отключат в трех домах Нижнего Новгорода 20 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электроэнергию отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 20 октября. Отключения запланированы в Московском и Советском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Московском районе ожидается кратковременное отключение света в доме №19 по улице Евгения Никонова. Электричества не будет с 15:30 до 18:00.

В Советском районе без света останутся два дома на улице Артельной – 9б и 9в. Коммунальной услуги не будет с 9 до 17 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.