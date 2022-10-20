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НовостиОбщество20 октября 2022 5:44

Электричество отключат в трех домах Нижнего Новгорода 20 октября

Отключения запланированы в Московском и Советском районах
Валерия МУРОМЦЕВА
Электричество отключат в трех домах Нижнего Новгорода 20 октября.

Электричество отключат в трех домах Нижнего Новгорода 20 октября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электроэнергию отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 20 октября. Отключения запланированы в Московском и Советском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Московском районе ожидается кратковременное отключение света в доме №19 по улице Евгения Никонова. Электричества не будет с 15:30 до 18:00.

В Советском районе без света останутся два дома на улице Артельной – 9б и 9в. Коммунальной услуги не будет с 9 до 17 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.