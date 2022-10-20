Новый снегоуборочный грейдер пополнил парк спецтехники в Дзержинске. Фото: Администрация Дзержинска

19 октября заместители главы города Дзержинска Глеб Андреев и Денис Дергунов на базе МБУ «Город» провели смотр спецтехники, которая будет работать на городских дорогах в зимний период, и проверили общую готовность муниципального предприятия к зиме. В текущем году парк техники пополнился новым снегоуборочным грейдером.

«В настоящее время МБУ «Город» — это полноценное предприятие, которое не просто выступает заказчиком, а обладает собственной, постоянно пополняющейся материально-технической базой. По итогу прошлого зимнего сезона сотрудники муниципального предприятия успешно справились с поставленной задачей по очистке города и поселков. Мы рассчитываем, что этой зимой МБУ «Город» также ответственно будет относиться к своей работе, – отметил Глеб Андреев. – Основная задача этой зимы – выстроить четкое взаимодействие между всеми участниками содержания дорог и общественных пространств».

Директор МБУ «Город» Александр Ржавин представил новую спецтехнику малой механизации – четыре ручных снегоуборщика для очистки тротуаров и пешеходных дорожек и воздуходувку для уборки листьев и свежевыпавшего снега.

«В зимнее время для уборки и вывоза снега будет задействовано до 30 единиц нашей спецтехники, а учитывая технику подрядчиков, и до 70 единиц. Буквально вчера поставили на баланс новый снегоуборочный грейдер. Он позволяет расширять дорожное полотно, отодвигая снег на обочины, формировать снежные валы для их последующей уборки и сгребать наледь. Ручные малогабаритные машины ускорят и облегчат сотрудникам расчистку пешеходных дорожек и общественных пространств, – рассказал директор МБУ «Город» Александр Ржавин. – Впервые за несколько лет у нас полностью укомплектован к зиме штат водителей крупной уборочной техники, идет доукомплектование штата рабочих, которые будут заняты на уборке общественных территорий. Наши специалисты прошли обучение работе с новой техникой».

В ходе мероприятия сотрудникам, задействованным в 2022 году в ремонтной кампании дорог, в честь Дня работников дорожного хозяйства были вручены благодарственные письма администрации города Дзержинска.