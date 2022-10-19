Временную дорогу начали строить на Сенной в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временную дорогу начали строить на Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Метро НН. Наше. Новое».

- На улице Сеченова кипит работа, также как и на Большой Печерской, где сегодня уже демонтировали последние гаражи и строения в зоне будущего котлована, - говорится в сообщении.

По данным строителей, рабочим осталось лишь расчистить территорию и вынести коммуникации. Все это планируется сделать до конца октября. После этого останется только ждать тоннелепроходческий щит. Само же обустройство котлована планируется завершить к концу года.