Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 октября 2022 16:19

Временную дорогу начали строить на Сенной в Нижнем Новгороде

Сейчас на месте строительства уже кипит работа
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Временную дорогу начали строить на Сенной в Нижнем Новгороде.

Временную дорогу начали строить на Сенной в Нижнем Новгороде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временную дорогу начали строить на Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Метро НН. Наше. Новое».

- На улице Сеченова кипит работа, также как и на Большой Печерской, где сегодня уже демонтировали последние гаражи и строения в зоне будущего котлована, - говорится в сообщении.

По данным строителей, рабочим осталось лишь расчистить территорию и вынести коммуникации. Все это планируется сделать до конца октября. После этого останется только ждать тоннелепроходческий щит. Само же обустройство котлована планируется завершить к концу года.