Нижегородских школьников обучат действиям при терактах с помощью VR-шлемов. ФОТО: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На уроках ОБЖ в школах Нижнего Новгорода детей обучат действиям на случай теракта. Отрабатывать эти действия намерены с помощью VR-шлемов. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

В общей сложности на закупку таких шлемов для нижегородских школ из городского бюджета намерены выделить 5 миллионов рублей. На сегодняшний день в 110 школах города они уже закуплены.

- Это новые технологии, которые внедряются в процесс обучения детей, - отметил глава городского департамента образования Владимир Радченко.

Напомним, ранее мы уже писали, что очки виртуальной реальности начали применять в нижегородских школах. Начиналось все с уроков ОБЖ, однако постепенно в виртуальную реальность перейдут и уроки химии, физики и биологии. На очереди - мировая культура, история и технология.

- Такой современный формат близок детям и должен сказаться на восприятии учебного материала, повысить качество образования, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.