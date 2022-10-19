ДУК Московского района Нижнего Новгорода фиксирует ремонтную кампанию на видео для удобства жителей

Масштабные ремонты продолжаются в пяти районах Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба ДУК

Около месяца домоуправляющие компании Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского и Советского районов Нижнего Новгорода снимают видеоотчеты о ходе ежегодной ремонтной кампании и размещают сюжеты на видеоканале "Мой Дом ТВ". Масштабные ремонты продолжаются в пяти районах Нижнего Новгорода. Для жителей выполняется большой объем работ по заявкам Советов многоквартирных домов.

Ремонтная кампания, проводимая ДУКом Московского района Нижнего Новгорода, идёт по плану. Некоторые основные объекты ремонтной кампании уже завершены, о чём ДУК проинформировал жителей района отчетами на видеоканале "Мой Дом ТВ".

Основными работами в этом году стали: ремонт балконных плит и установка элементов детского комплекса; обновление игровых элементов и ремонт входных групп дома №17 на улице Черняховского; асфальтировка территории у дома № 10 по улице Коминтерна; ремонт входных групп дома №38 по улице Народной.

«Для нас главное, чтобы жители чувствовали, что механизмы взаимодействия с ДУКами работают. Мы делаем те ремонтные работы, которые предлагают сами жители. Сейчас уже можно сказать, что система видео отчетов, которую мы придумали, вызывает интерес жителей и побуждает их ставить нам новые задачи по будущим ремонтным кампаниям», – рассказала исполнительный директор ДУК Московского района Екатерина Спирина.

Исполнительный директор ДУК Московского района Екатерина Спирина. Фото: пресс-служба ДУК

Основные объекты ремонтной кампании 2022 года в Московском районе:

Ремонт балконных плит и установку элементов детского комплекса: смотреть видео.

Обновление игровых элементов и ремонт входных групп дома №17 на улице Черняховского: смотреть видео.

Асфальтировка территории у дома № 10 по улице Коминтерна: смотреть видео.

Ремонт входных групп дома №38 по улице Народной: смотреть видео.