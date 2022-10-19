Пять граждан Украины депортируют из Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять граждан Украины депортируют из Нижегородской области в ближайшее время. Сейчас все они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.

- Данный момент в этом Центре находятся пять граждан Украины, - сообщает Newsroom24 со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области. - Четверых из них депортируют сразу после выхода из исправительных учреждений ГУФСИН. Еще одного гражданина Украины ждет принудительное административное выдворение.

Напомним, ранее мы писали, что трое мигрантов разделывали барана во дворе школы №156 в Нижнем Новгороде поздним вечером, 31 августа. Видео этого шокирующего зрелища разлетелись по соцсетям.

Прямо накануне дня знаний, там, где дети обычно проводят много времени, неизвестные люди, по виду — мигранты сначала резали животное, а затем развесили окровавленную уже освежеванную тушку на турник.