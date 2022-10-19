Ревнивый дзержинец забил до смерти сожительницу и сказал, что она пришла домой с побоями

Он пояснил, что приревновал сожительницу, которая некоторое время отсутствовала дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Дзержинска подозревают в случайном убийстве сожительницы. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трагический случай произошел вечером 17 октября в квартире одного из домов на бульваре Космонавтов.

- мужчина жестоко избил свою сожительницу. На следующий день обнаружив, что 37-летняя потерпевшая не подает признаков жизни, он вызвал медиков и правоохранителей, которым заявил, что погибшая пришла накануне вечером уже с признаками избиения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Криминалисты обследовали жилое помещение и нашли доказательства, опровергающие версию мужчины. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

- Под тяжестью неопровержимых доказательств он признал вину в причинении смерти потерпевшей. Также он пояснил, что приревновал сожительницу, которая некоторое время отсутствовала дома, - заключили в следственном комитете.

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Ведется расследование уголовного дела.