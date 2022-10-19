Часть нижегородцев раскритиковали строительство метро на улице Станционной. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Накануне разработчики проекта станции метро в Сормове озвучили окончательное решение по месту ее расположения. Планируется, что новая станция будет построена на улице Станционной. Такое решение принято в связи с тем, что это создаст минимальные неудобства для автомобилистов и местных жителей. Однако часть нижегородцев это решение не поддержала.

- Эта станция будет там, где люди не ходят и не живут. Если построить под Центром Сормово, станция будет перевозить куда больше народу и плюс пересадка будет отличной, - считает Дмитрий К. - За три года с людьми ничего не случится, главное пока строится метро на верхушке, проработайте план расширение остальных выездов из Сормово. И тогда можно строить там, где реально оно нужно.

- Понятно про пробки и вставший намертво Сормовский район на время строительства метро, - отмечает Максим К. - Но зачем станция во дворах на Станционной?

- Треш, конечно. Получится еще одна станция на отшибе в копилку. И так треть станций метро находится непонятно где у нас, - считает Владислав Г.