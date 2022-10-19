На асфальтировку территорий школ и детских садов Нижнего Новгорода требуется около 1,1 млрд рублей

В городской Думе Нижнего Новгорода прошло очередное заседание рабочей группы по решению вопросов благоустройства и освещения территорий муниципальных школ и детских садов города. Его провела заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, руководитель рабочей группы Татьяна Скоробогатова.

Заседанию предшествовала большая работа, которую депутаты проводили на своих округах – это мониторинг благоустройства территорий школ и детских садов. Депутаты не понаслышке знают существующие проблемы и максимально задействованы в их решении. Они дали свои предложения, которые были учтены в ходе заседания рабочей группы. Как отметили депутаты, самое главное – обеспечить безопасность детей.

«Работу по приведению территорий в надлежащее состояние необходимо начинать уже сейчас. Вопросы благоустройства объектов образования нужно рассматривать комплексно, в том числе, учитывая необходимость установки ограждений вокруг школ, а также оснащения их системами видеонаблюдения. Это поможет обеспечить безопасность учащихся», – подчеркнула Татьяна Скоробогатова.

«Трагедия, произошедшая в школе Ижевска, заставила всех нас задуматься о безопасности наших детей, ведь большую часть времени вне дома они проводят в школах и детских садах. Значит нужно приложить все усилия, чтобы родители были спокойны, когда дети находятся в образовательных учреждениях. Необходимо не только уделить внимание безопасности внутри зданий, но и обеспечить все необходимые условия на территориях школ и детских садов: установить комплексы освещения, заасфальтировать подходы и дорожки, оснастить периметр системами видеонаблюдения», – сказал депутат городской Думы Нижнего Новгорода Руслан Станчев.

По итогам обсуждения данного вопроса участники рабочей группы единогласно поддержали предложение направить от депутатского корпуса в Законодательное Собрание Нижегородской области обращение с просьбой выделить необходимое финансирование на разработку и реализацию программы по благоустройству территорий школ и детских садов Нижнего Новгорода.

По словам депутатов, она должна включать в себя несколько этапов реализации, для которых будут установлены жесткие сроки. Это будет системная работа, которую планируется провести в короткий промежуток времени – от 3 до 5 лет. По информации департамента образования администрации города на эти цели потребуется более 1,1 млрд рублей.

В рамках вопроса об обустройстве комплексов освещения на территориях учреждений образования города директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин сообщил, что на территории 8 школ города, где освещение отсутствует полностью, оно будет восстановлено силами МП «Инженерные сети» до конца 2022 года.

Также возле 149 школ и детских садов города в рамках частной концессионной инициативы будут отремонтированы световые опоры, а таже установлены новые энергоэффективные светодиодные светильники.