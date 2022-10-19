26-летнюю сбытчицу фальшивых купюр задержали в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали 26-летнюю сбытчицу фальшивых купюр, приехавшую из Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- В ходе расследования было установлено, что 26-летняя уроженка Тюменской области сбыла три поддельные купюры номиналом пять тысяч рублей, - говорится в сообщении полиции. – Купюры она сбывала в продуктовых магазинах Сормовского района.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой». При личном досмотре у девушки изъяли еще три купюры.

- Сейчас девушка уже заключена под стражу, - говорится в сообщении. – За совершение подобного преступления ей грозит до восьми лет тюрьмы.