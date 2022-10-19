Нижегородцы смогут воспользоваться супербыстрым интернетом от МегаФона на Курском вокзале в Москве

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МегаФон модернизировал сеть в одном из крупнейших транспортных хабов столицы – Курском вокзале. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в два раза для пассажиров МЦД, междугородних и пригородных поездов.

Количество маршрутов, проходящих через Курское направление, растёт. В 2019 году была запущена железнодорожная линия МЦД-2, транспортный узел стал частью системы московского городского транспорта, и уже сейчас его ежедневный пассажиропоток составляет около 70 тысяч пассажиров. Уже в следующем году будет открыта четвертая линия МЦД, которая свяжет города Железнодорожный и Реутов с Внуково и Апрелевкой, проходя через 23 района Москвы.

Чтобы заранее подготовиться к растущим нагрузкам на сеть и обеспечить качественную связь, МегаФон установил на базовых станциях современное оборудование, задействовал новые частотные диапазоны, а также построил дополнительные базовые станции. На сети внедрена технология для управления трафиком. Система автоматически перераспределяет нагрузку между базовыми станциями. Это особенно актуально в период с 18 до 19 часов, когда фиксируется максимальная нагрузка на сеть. В результате модернизации качество покрытия сети увеличилось в полтора раза, а скорость мобильного интернета выросла вдвое.

Мобильным интернетом ежедневно пользуется более 90% пассажиров, прибывающих на Курский вокзал. Более 70% от всего мобильного интернет-трафика абоненты расходуют на соцсети, мессенджеры и видеосервисы.